Глави МЗС України та Молдови домовилися тісніше співпрацювати для протидії гібридним загрозам з боку РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой провели переговори у Молдові, домовилися тісніше співпрацювати для протидії спільним гібридним загрозам з боку Росії.

Як повідомив Сибіга у соцмережі Х, він зустрітися зі своїм молдавським колегою у Кишиневі дорогою назад до України.

"Ми обговорили, як міжнародна спільнота може змусити російський режим погодитися на негайне та безумовне припинення вогню. Ми також обмінялися думками щодо спільного прогресу на шляху вступу України та Молдови до ЄС. Ми домовилися тісніше співпрацювати для протидії спільним гібридним загрозам з боку Росії", - повідомив міністр.

Очільники МЗС також висловили спільне бажання розвивати добросусідські відносини в рамках трикутника Україна-Молдова-Румунія.

Сибіга повідомив колегу про ситуацію на полі бою та останні масовані повітряні атаки Росії на Україну, наголосивши, шо "ці жорстокі удари демонструють, що Путін відкидає мирні зусилля та натомість прагне лише війни, вбивств та руйнувань".

"Я наголосив на важливості просування миру через силу, включаючи посилення санкцій та політичного тиску на Кремль, а також оборонну та фінансову допомогу Україні", - додав міністр.