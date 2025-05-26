Інтерфакс-Україна
Події
15:14 26.05.2025

Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше

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Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше
Фото: МЗС України

 Україна виступає за те, щоб переговорний процес щодо миру просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

В інтерв’ю для французького видання Libération, відповідаючи на питання, яким буде наступний раунд переговорів з РФ, Сибіга наголосив, що українська сторона очікує на бачення РФ щодо припинення вогню й надасть своє.

"Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі в такому форматі делегацій, що була у Туреччині. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше", - сказав міністр.

Коментуючи словам держсекретаря США Марко Рубіо стосовно того, що "головна проблема цієї війни в тому, що Росія хочете, на що не має права, а Україна — те, чого не може повернути військовим шляхом", Сибіга сказав: "Я погоджуюся, що настав час для дипломатії".

"Вона дає шанс досягти справедливого і всеосяжного миру. Але не слід забувати, що саме Росія є джерелом агресії і саме вона наразі відмовляється завершити війну", - наголосив міністр.

Теги: #переговори #сибіга

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