Інтерфакс-Україна
Події
14:03 26.05.2025

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

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У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження виявлено у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС), в суді пов'язують це з розглядом справ і заявляють про втручання у здійснення правосуддя.

"Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", - йдеться в заяві ВАКС в фейсбук у понеділок.

Зазначається, що наразі до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора направлено повідомлення про втручання у здійснення правосуддя. Порушено кримінальні провадження.

У ВАКС нагадують, що відповідно до ст. 6 закону "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збір, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду заборонено, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

"Незалежність суду - це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", - приводяться в заяві слова голови ВАКС Віри Михайленко.

Теги: #вакс #прослуховування

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