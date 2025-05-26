Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

Розстріл українських військовополонених – це системна політика РФ і вона заохочується керівництвом держави-агресора, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дії російських військових, які розстрілюють беззбройних українських військових, є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та норм МГП", - сказав Лубінець в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Омбудсмен інформує за такими фактами Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) та Організацію об'єднаних націй (ООН), які мають фіксувати ці злочини.

Водночас він наголосив, що такі розстріли — не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні. "Необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності", - зазначив омбудсман.

21 травня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом РФ, і закликав при цьому притягнути до повної міжнародної відповідальності всіх винних у цих злочинах.

Раніше CNN повідомило, що отримало перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників, що ймовірно, фіксують накази РФ стратити українських військовослужбовців, що здаються в полон. Зокрема йдеться про страту шістьох українських бійців на сході Запорізької області у листопаді минулого року.Провідний слідчий ООН та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Морріс Тідболл-Бінц назвав такі інциденти "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою РФ.

Представник західної розвідки, який переглянув аудіофайли перехоплень, визнав їх "автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам". Він заявив, що вивчає аналогічні матеріали з інших справ, що підтверджують наявність дозволу російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі.

Раніше повідомлялося, що спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених російськими окупантами. У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених.