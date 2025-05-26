Окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини у неділю, поранено 6 цивільних

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Шестеро мирних житеплів Донецької області отримали пораненні внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у неділю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Криворіжжі зруйновано склад, згоріли три вантажівки і причеп. У Шаховому зруйновано 3 будинки, ще 15 пошкоджено; у Кучеревому Яру зруйновано склади. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Родинському поранено людину, пошкоджено два багатоповерхові будинки. У Добропіллі поранено людину", - написав він у Телеграм.

У місті Сіверськ Бахмутського району, за словами голови обладміністрації, поранено людину, пошкоджено п'ять приватних будинків.

"Краматорський район. В Олексієво-Дружківці пошкоджено промзону; у Миколайпіллі поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі, 2 приватні будинки, багатоповерхівку й лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і авто; у Берестку — ще один будинок; у Розкішному поранено цивільного, пошкоджено автівку. В Андріївці поранено людину, пошкоджено 2 господарчі будівлі, інфраструктурний об'єкт і автівки", - розповів Філашкін.

Усього, за його словами, окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби. За цей же час було евакуйовано 41 мирного жителя, зокрема, сімох дітей.