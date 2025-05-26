У Чернігівській області від обстрілу згоріло картоплесховище "Агріко Україна", збитки перевищують 50 млн грн

Під час масованого обстрілу України із застосуванням БпЛА та ракет в ніч із суботи на неділю постраждало підприємство-учасник Всеукраїнської аграрної ради у Чернігівській області, повідомила пресслужба асоціації у Facebook.

Згідно із повідомленням, знищено сховище для зберігання картоплі з вмонтованим обладнанням та контейнерами, сортувальний цех. Значних пошкоджень зазнало сусіднє сховище, зерносклад, навіс між складами.

"Повністю знищені виробничі запаси, які перебували у сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалка, навантажувач Manitou та багато іншої. Техніка частково знищена, частково пошкоджена", - розповів директор підприємства Микола Гордійчук.

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 50 млн грн. Оцінка збитків триває.

Микола Гордійчук – директор і засновник ТОВ "Агріко Україна" - українського представництва нідерланського картопляного кооперативу Agrico, що спеціалізується на селекції та виробництві насіннєвої картоплі.

ТОВ "Агріко Україна" - лідер із насінництва картоплі в Україні і займає понад 50% ринку. Спеціалізується на імпорті та вирощуванні насіннєвого матеріалу, імпортованого з Нідерландів. Має два опорних господарства ТОВ "Бровари картопля" (Семиполки, Броварського району Київської області), ТОВ "АФ Андріївське" (Чернігівський район, Чернігівська область). Вирощує картоплю на площі понад 150 га. Володіє кількома картолесховищами, що розташовані на двох локаціях, устатковані сортувальними і фасувальними лініями. Картоплесховища виконують роль стаціонарних майданчиків із навчання промислових виробників картоплі. "Агріко Україна" є власником ТМ "Papas".

ТОВ "АФ Андрієвське" засновано 2014 року. Крім картоплярства займається рослинництвом. На його базі традиційно діє демо-поле сортів картоплі, що вирощуються та готуються до реєстрації в Україні. Статутний капітал – 250 тис. грн.

Згідно даних сервісу Opendatabot, 2024 року наростило дохід у 2 рази до 75,836 млн грн, чистий прибуток у 5,8 разів до 32,84 млн грн, зобов`язання в 4,9 разів до 32,47 млн грн, активи в 3,9 разів до 147,4 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "АФ Андріївське" та ТОВ "Агріко Україна" є Микола Гордійчук.