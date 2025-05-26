26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1188 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1188 RUSSIAN AGRESSION

26 травня відзначають Всесвітній день лінді-хопу, Всесвітній день рудих, Всесвітній день Дракули.

У Грузії – День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Карпа та Алфея з сімдесяти.

26 травня Україна відзначає важливу пам'ятну дату – Річницю битви під Корсунем. Протистояння між українським військом на чолі з Богданом Хмельницьким та армією Речі Посполитої під командуванням Миколи Потоцького відбулось саме цього дня у 1648 році.

Всесвітній день лінді-хопу

Всесвітній день лінді-хопу відзначається щорічно 26 травня. Це свято яскравого танцювального стилю, відомий як лінді-хоп. Лінді-хоп — це партнерський танець, який виник в афроамериканських громадах Гарлему, Нью-Йорк, у 1920-1930-х роках.

Всесвітній день рудих

26 травня – Всесвітній день рудих.

Виявляється рудоволосих людей на землі не так багато, лише 2-3% населення планети. Вчені також стверджують, що цей відсоток щороку зменшується.

Започаткував День рудих білявий художник з Нідерландів Барт Ровенгорст. Під впливом ефектних портретів рудоволосих представниць прекрасної статі, написаних Густавом Клімтом та Габріелем Россетті митець вирішив створити свою виставку красунь з рудим волоссям. Для цього йому необхідно було найти відповідну натурницю. Оскільки в Нідерландах рудих людей не так багато – тільки 2% усього населення країни мають руде волосся від природи, завдання здавалось неможливим. Тому Барт вирішив дати оголошення в газету про кастинг рудоволосих жінок на роль натурниць.

Художник був приємно вражений, коли на кастинг прибуло не 15 дівчат, як він очікував, а в десять раз більше. Ровенгорст обрав 14 дівчат, які йому сподобалися більше за інших. А місце останньої розіграли через лотерею.

Це був перший Всесвітній день рудих, який відбувся 26 квітня 2005 року. Відтоді на фестиваль щорічно з’їжджаються рудоволосі красуні та красунчики з різних куточків земної кулі.

Вважається, що мешканці Європи з рудим волоссям є нащадками кельтів. Проте за думкою деяких істориків рудоволосі є нащадками неандертальців, що мешкали на території Європи понад 100 000 років тому.

Насправді теорій походження людей, поцілованих сонцем, досить багато, і яка з них найбільше відповідає дійсності – невідомо. Проте всі сходяться на думці, що кожен, хто володіє яскравою шевелюрою кольору яскравого полум’я має неординарні здібності.

За різними відомостями власником саме рудого волосся був сам Ісус Христос. До «касти» рудоволосих також належать такі видатні люди минулого, як давньогрецький науковець та філософ Арістотель, італійський вчений, фізик, астроном, математик Галілео Галілей, король Великобританії Річард Левине Серце, Кромвель, французький імператор Наполеон Бонапарт, музикант та композитор Антоніо Вівальді, видатний голландський художник Вінсент Ванг-Гог та інші.

Відомі руді люди сучасності – Біл Гейтс, відома австралійська акторка Ніколь Кідман.

Всесвітній день Дракули

Щорічно 26 травня відзначається свято, присвячене відомому на усю планету монстру – Всесвітній день Дракули. Дата святкування обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою "Дракула", яке відбулось саме цього дня у 1897 році.

Цього дня народилися:

972 роки від дня народження (1053) Володимира Мономаха, Великого князя київського, князя чернігівського і переяславського.

180 років від дня народження Володислава Івановича Федоровича (1845−1917), українського публіциста, мецената, культурно-просвітницького та громадсько-політичного діяча, батька Дарії Віконської; за іншими даними народився 25.05.1845 р.;

75 років від дня народження В’ячеслава Івановича Віньковського (1950), українського майстра художньої кераміки, педагога.

68 років від дня народження (1957) Богдана Бенюка, українського актора.

Ще цього дня:

1927 - Остання модель Ford Model T зійшла з конвеєра після виробництва 15 007 003 автомобілів;

1938 - У місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген";

1940 - Друга світова війна: Облога Кале закінчується капітуляцією британського та французького гарнізонів;

1953 - У Горлагу почалося Норильське повстання політв'язнів, понад 70% з яких були українцями;

1966 - Британська Гвіана здобула незалежність, ставши Гаяною;

2014 - Відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Церковне свято:

Святого апостола Карпа та Алфея з сімдесяти

Святий апостол із сімдесяти Карп був послідовником і помічником святого апостола Павла. Певний час Карп проповідував разом з апостолом Павлом, Вважав великою честю прислужувати Павлові, виконувати його доручення і доставляти від нього послання людям. Пізніше святого Карпа було призначено єпископом міста Берія, розташованому на Балканському півострові, на північ від Македонії. Також святий апостол Карп проповідував Євангеліє Христове на острові Крит. Будучи священнослужителем у Берії, Карп навернув у християнство багатьох еллінів-язичників.

Святий апостол із сімдесяти Алфей був батьком апостолів Якова Алфеїва та Левія. З життєпису святого апостола Алфея відомо лише те, що він був родом із міста Капернаум, але де він проповідував Євангеліє – невідомо.

Іменини: Георгій, Іван, Карп, Олена.