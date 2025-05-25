З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Загарбники завдали одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосувавши 81 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1138 дронів-камікадзе та здійснили 3648 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 неділі ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24739