Інтерфакс-Україна
Події
22:23 25.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Загарбники завдали одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосувавши 81 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1138 дронів-камікадзе та здійснили 3648 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 неділі ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24739

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 25.05.2025
Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

07:57 25.05.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

04:02 25.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

22:34 24.05.2025
Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

21:53 24.05.2025
Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

16:42 24.05.2025
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

16:21 24.05.2025
Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

ОСТАННЄ

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

Жінка й трирічна дитина загинули, а водій наклав на себе руки в автотрощі в Харківській області - поліція

Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА