Інтерфакс-Україна
Події
16:34 25.05.2025

Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

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Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

Італія рішуче засуджує російську атаку, здійснену по українській території з єдиною метою – завдати удару по цивільному населенню, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італія рішуче засуджує нову російську атаку, яка завдала удару по українській території за допомогою безпілотників і ракет з єдиною метою - завдати удару по цивільному населенню. Італія завжди підтримувала Україну, уряд продовжує працювати з партнерами та союзниками задля досягнення справедливого та тривалого миру", - написав він в соцмережі Х у неділю.

Теги: #атака_рф #реакція #італія

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