Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

Італія рішуче засуджує російську атаку, здійснену по українській території з єдиною метою – завдати удару по цивільному населенню, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італія рішуче засуджує нову російську атаку, яка завдала удару по українській території за допомогою безпілотників і ракет з єдиною метою - завдати удару по цивільному населенню. Італія завжди підтримувала Україну, уряд продовжує працювати з партнерами та союзниками задля досягнення справедливого та тривалого миру", - написав він в соцмережі Х у неділю.