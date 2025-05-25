Інтерфакс-Україна
Події
15:07 25.05.2025

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

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Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей
Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих через масовану ворожу атаку в неділю по Київській області збільшилась до 31 людини, серед котрих семеро дітей та підлітків, повідомили в Національній поліції України.

"Четверо людей загинули, ще 31 постраждалих… На Білоцерківщині постраждало 5 осіб. Серед них дві малолітні дівчинки 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка. У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них двоє малолітніх хлопчиків 10 та 11 років. На Фастівщині постраждало 11 осіб. Серед них двоє малолітніх дітей 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина, двоє з яких госпіталізовано", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Теги: #атака_рф #постраждалі #київська_область

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