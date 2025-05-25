Інтерфакс-Україна
Події
12:05 25.05.2025

УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

2 хв читати
УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками беруть участь у ліквідації наслідків нічної російської масованої атаки ракет та БпЛА на Україну.

"Житомир. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області надавали першу допомогу постраждалим…Поранену жінку евакуювали до екіпажу "швидкої". Також волонтери допомагали рятувальникам деблокувати тіла з-під завалів", - повідомив УЧХ в неділю у Facebook.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського обстрілу в Житомирі загинуло 3 дитини, постраждали ще 12 людей.

"Київщина. У Фастівському районі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області працює на місці обстрілу. Волонтери спільно з рятувальниками здійснили обхід будинків та прилеглої території для виявлення постраждалих, а також беруть участь деблокуванні тіл з-під завалів. До реагування залучено 2 екіпажі волонтерів", - зазначили в УЧХ.

За даними ДСНС, у Київській області 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У Миколаєві на місці влучання у житловий будинок працювали волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Миколаївській області. Під час рятувальних робіт вони надали першу допомогу 10 людям. Двох постраждалих з важкими пораненнями волонтери передали лікарям "швидкої". Першу психологічну допомогу надано понад 30 постраждалим. Волонтери спільно з рятувальниками евакуювали із будинку понад 200 людей та деблокували тіла з-під завалів.

Члени команди УЧХ забезпечили постраждалих ковдрами та наборами гуманітарної допомоги. Рятувальники і місцеві мешканці могли отримати гарячі напої і зарядити мобільні телефони.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу Миколаєва загинула 1 людина, постраждали 5.

На місці атаки на промисловий обʼєкт у Тернополі працювали волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Тернопільській області. Вони чергували на місці надзвичайної ситуації на випадок необхідності надання першої допомоги та забезпечували рятувальників водою.

Два екіпажі загону швидкого реагування УЧХ у Харківській області працювали на місці атаки у Харкові. Волонтери здійснили обхід пошкоджених будівель та прилеглих територій, надали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим, транспортували поранену дитину з мамою до лікарні.

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали 2 людини.

Теги: #атака_рф #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 25.05.2025
Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

11:31 25.05.2025
Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

10:44 25.05.2025
Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

15:28 24.05.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

11:47 23.05.2025
Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

14:08 22.05.2025
Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

10:22 21.05.2025
УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

13:55 20.05.2025
УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

10:07 15.05.2025
УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

12:52 13.05.2025
УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

ВАЖЛИВЕ

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

ОСТАННЄ

Початок тижня в Україні буде теплим, у більшості областей - дощі, місцями грози

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

У Куп'янську двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок ворожого авіаудару

Сибіга: В закордонних архівах знайдено унікальні й раніше невідомі історичні документи Пилипа Орлика

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА