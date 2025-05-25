УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками беруть участь у ліквідації наслідків нічної російської масованої атаки ракет та БпЛА на Україну.

"Житомир. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області надавали першу допомогу постраждалим…Поранену жінку евакуювали до екіпажу "швидкої". Також волонтери допомагали рятувальникам деблокувати тіла з-під завалів", - повідомив УЧХ в неділю у Facebook.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського обстрілу в Житомирі загинуло 3 дитини, постраждали ще 12 людей.

"Київщина. У Фастівському районі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області працює на місці обстрілу. Волонтери спільно з рятувальниками здійснили обхід будинків та прилеглої території для виявлення постраждалих, а також беруть участь деблокуванні тіл з-під завалів. До реагування залучено 2 екіпажі волонтерів", - зазначили в УЧХ.

За даними ДСНС, у Київській області 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У Миколаєві на місці влучання у житловий будинок працювали волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Миколаївській області. Під час рятувальних робіт вони надали першу допомогу 10 людям. Двох постраждалих з важкими пораненнями волонтери передали лікарям "швидкої". Першу психологічну допомогу надано понад 30 постраждалим. Волонтери спільно з рятувальниками евакуювали із будинку понад 200 людей та деблокували тіла з-під завалів.

Члени команди УЧХ забезпечили постраждалих ковдрами та наборами гуманітарної допомоги. Рятувальники і місцеві мешканці могли отримати гарячі напої і зарядити мобільні телефони.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу Миколаєва загинула 1 людина, постраждали 5.

На місці атаки на промисловий обʼєкт у Тернополі працювали волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Тернопільській області. Вони чергували на місці надзвичайної ситуації на випадок необхідності надання першої допомоги та забезпечували рятувальників водою.

Два екіпажі загону швидкого реагування УЧХ у Харківській області працювали на місці атаки у Харкові. Волонтери здійснили обхід пошкоджених будівель та прилеглих територій, надали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим, транспортували поранену дитину з мамою до лікарні.

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали 2 людини.