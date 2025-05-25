Інтерфакс-Україна
Події
10:07 25.05.2025

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

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Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав світ до об'єднання та зупинки російського терору.

"РФ завдала потужний масований удар по Україні. У відповідь на цей терор весь цивілізований світ має об’єднатися й зупинити його", - написав він в телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйнована цивільна інфраструктура в більшості регіонів України. Зокрема, Київ та Київщина, Житомирщина, Хмельниччина, Миколаїв, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Одещина.

Теги: #рф #лубінець #атака

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