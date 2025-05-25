"Наймасованіший удар з часів II Світової війни": Семеніхін про наслідки атаки РФ на Конотоп

У Конотопі Сумської області через комбіновану повітряну атаку з боку російських окупантів деякі вулиці міста були знеструмлені, зруйнований об'єкт інфраструктури, повідомляє мер міста Артем Семеніхін.

За словами міського голови, нинішня ворожа атака "була наймасованішим і комбінованим ударом по нашому місту, мабуть, з часів 2-ї Світової".

У Конотопі даних щодо загиблих та постраждалих немає.

"Зруйновано і так зруйнований об'єкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території. Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано", - розповів мер.

Також він поінформував, що у Конотопі частково знеструмлено деякі вулиці міста, але "вже найближчими годинами має все відновитися".

У ніч проти 25 травня російські терористи масовано атакували територію України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Дана комбінована атака стала другою поспіль після вчорашнього обстрілу, коли основною ціллю ворога був Київ.

Під ворожою атакою була столиця та низка інших міст, внаслідок чого є жертви та постраждалі. Зокрема, у Києві та області, Миколаєві, Харкові, Хмельниччині тощо.

Джерело: https://t.me/SemenikhinArtem/5775