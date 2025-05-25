У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство - ОВА

У ніч на неділю російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств, повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода.

"Сьогодні о 02:56 у м.Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням", - написав він в телеграмі.

За словами глави ОВА, триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС.

Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Інформація уточнюється, наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Negoda_TODA/3284