Інтерфакс-Україна
Події
06:20 25.05.2025

У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство - ОВА

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У ніч на неділю російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств, повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода.

"Сьогодні о 02:56 у м.Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням", - написав він в телеграмі.

За словами глави ОВА, триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС.

Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Інформація уточнюється, наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Negoda_TODA/3284

Теги: #ракетний #тернопіль #удар

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