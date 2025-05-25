Інтерфакс-Україна
Події
03:49 25.05.2025

Глави Міноборони Нідерландів про атаку РФ: Путін не хоче миру

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс засудив атаку РФ по Україні.

"Знову години авіаударів (250 безпілотників, 14 ракет) по Києву та іншим місцям. І це тоді, коли Україна готова до переговорів та досягнення негайного припинення вогню. Путін не хоче миру, його можна лише змусити", - написав він в соцмережі Х.

Він закликав до більшої військової підтримки України та санкційного тиску на Росію.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/1926188953629073771

Теги: #рф #нідерланди #атака

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