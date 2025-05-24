Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України та прагне до перемоги, повідомляється у щорічному звіті воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року.

"Путін майже напевно прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни: нейтралітет України та подальший розділ української держави. За відсутності врегулювання шляхом переговорів або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії до 2025 року, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються та продовжують відбуватися за рахунок значних втрат особового складу та техніки", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, з початку війни Росія втратила щонайменше 10 тис. наземних бойових машин, включно з понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Росія зазнала понад 700 тис. втрат серед особового складу під час війни.

Разом з тим, російські війська продовжують поступове просування на сході України та залучають додаткові сили. Зокрема, понад 10 тис. північнокорейських військових на курському напрямку для підтримки наступу.

Одночасно Росія атакує критично важливу інфраструктуру України, застосовуючи дрони-камікадзе та ракети великої дальності, з метою зламу її волі до спротиву. У звіті сказано, що Путін не відмовиться від поставленої мети – нав’язування Україні післявоєнного нейтралітету, обмеження її військового потенціалу і добитися подальшої фрагментації держави.

"Путін та його військові лідери, ймовірно, віддадуть перевагу швидшим перемогам на полі бою, проте Москва, здається, влаштована з поточною ціною своїх повільних просувань, розраховуючи, що вони можуть поступово виснажити ресурси та волю України та пережити підтримку України Заходом", - сказано у звіті.