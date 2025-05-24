Інтерфакс-Україна
Події
20:30 24.05.2025

Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

2 хв читати
Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України та прагне до перемоги, повідомляється у щорічному звіті воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року.

"Путін майже напевно прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни: нейтралітет України та подальший розділ української держави. За відсутності врегулювання шляхом переговорів або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії до 2025 року, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються та продовжують відбуватися за рахунок значних втрат особового складу та техніки", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, з початку війни Росія втратила щонайменше 10 тис. наземних бойових машин, включно з понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Росія зазнала понад 700 тис. втрат серед особового складу під час війни.

Разом з тим, російські війська продовжують поступове просування на сході України та залучають додаткові сили. Зокрема, понад 10 тис. північнокорейських військових на курському напрямку для підтримки наступу.

Одночасно Росія атакує критично важливу інфраструктуру України, застосовуючи дрони-камікадзе та ракети великої дальності, з метою зламу її волі до спротиву. У звіті сказано, що Путін не відмовиться від поставленої мети – нав’язування Україні післявоєнного нейтралітету, обмеження її військового потенціалу і добитися подальшої фрагментації держави.

"Путін та його військові лідери, ймовірно, віддадуть перевагу швидшим перемогам на полі бою, проте Москва, здається, влаштована з поточною ціною своїх повільних просувань, розраховуючи, що вони можуть поступово виснажити ресурси та волю України та пережити підтримку України Заходом", - сказано у звіті.

 

Теги: #путін #розвідка #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 24.05.2025
Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

15:33 24.05.2025
Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

08:59 24.05.2025
США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

07:56 24.05.2025
Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

23:44 23.05.2025
Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

21:19 22.05.2025
Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

18:03 22.05.2025
Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

13:38 22.05.2025
"Укрнафта" розпочинає геологорозвідку на Олеській ділянці

"Укрнафта" розпочинає геологорозвідку на Олеській ділянці

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

12:21 21.05.2025
Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

ВАЖЛИВЕ

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Окупантам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині

Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

Три жертви та троє постраждалих внаслідок ДТП на Кіровоградщині - ДСНС

Через удар ворожого БпЛА по Козачій Лопані загинула мирна мешканка

У одному з сіл Херсонщини на невідомому боєприпасі підірвалась дитина та постраждали дві жінки - ОВА

Очільник Сумської ОВА спростував інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА