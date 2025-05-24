Інтерфакс-Україна
Події
17:03 24.05.2025

Фідан їде в Москву обговорювати війну в Україні - ЗМІ

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Фідан їде в Москву обговорювати війну в Україні - ЗМІ

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан у понеділок, 26 травня, вирушить до Росії для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів сторін у Стамбулі, повідомляє Bloomberg.

"Міністр закордонних справ Хакан Фідан підкреслить російському колезі Сергію Лаврову зацікавленість Туреччини в "досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні", повідомляє державне Anadolu. Фідан також має намір провести переговори з іншими високопоставленими російськими чиновниками, включаючи заступника президента Володимира Мединського", - йдеться у повідомленні агентства.

За даними росЗМІ, робочий візит відбудеться 26-27 травня. Під час поїздки, як очікується, його прийме Володимир Путін, буде зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим, а також заплановані зустрічі з Мединським і міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.

Теги: #фідан #рф

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