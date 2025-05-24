Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у більшості областей пройдуть дощі, місцями град і шквали

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Короткочасні дощі очікуються у неділю, 25 травня, у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьський областях України.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°. На решті території вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°.

У Києві 25 травня очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 25 травня була зафіксована на позначці 30,7° в 2007р., найнижча - 2,6° вище нуля у 1909р.

У понеділок, 26 травня, у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощ, місцями грози. Вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі, в окремих районах град. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 13-18°; на решті території вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°.

У Києві 26 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.