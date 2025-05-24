Інтерфакс-Україна
Події
13:27 24.05.2025

У Херсонській області 2 загиблих та 11 поранених цивільних внаслідок обстрілів РФ

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У Херсонській області 2 загиблих та 11 поранених цивільних внаслідок обстрілів РФ
Фото: https://npu.gov.ua

Двоє мирних жителів загинули та 11 отримали поранення, пошкоджені будинки, лікарня і дитячі садочки внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсонської області, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області у суботу.

"Від ворожих обстрілів потерпали Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Комишани, Розлив, Берислав, Осокорівка, Качкарівка, Гаврилівка, Монастирське, Михайлівка. В результаті атак пошкоджень зазнали 25 об’єктів: три багатоквартирні та 12 приватних будинків, медичний заклад, два дитячі садочки, адміністративна будівля, банківська установа, газова котельня, спортивний майданчик, гараж, два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Вранці у Дніпровському районі Херсона внаслідок комбінованого обстрілу з артилерії та міномета дістав поранення 50-річний чоловік, пошкоджені дитячий садочок і чотири приватні будинки. Через скид вибухівки з безпілотника постраждав 46-річний чоловік.

"Вдень окупанти повторно обстріляли житлові квартали з артилерії, цілили по будинках із людьми. Одночасно з цим із дронів полювали на цивільних, які намагалися допомогти постраждалим сусідам. Внаслідок артилерійської атаки загинув 61-річний чоловік та отримала мінно-вибухову травму 58-річна жінка. Через скид вибухівки з БпЛА загинув 55-річний чоловік", - розповіли у поліції.

Також окупанти FPV-дроном атакували Центральний район Херсона, де пошкоджено приватний будинок та постраждав 57-річний чоловік. Через артобстріл житлових кварталів пошкоджено ще один приватний будинок та поранено 46-річного чоловіка.

У Білозерці пошкоджено медичний заклад, адміністративну будівлю, газову котельню, спортивний майданчик ліцею, багатоквартирний і чотири приватні будинки. Поранено 62-річного та 58-річного чоловіків, останній є водієм бригади екстреної медичної допомоги.

У Садовому на зупинці під ворожий артилерійський обстріл потрапив 41-річний чоловік, у Гаврилівці через удар дроном 61-річний місцевий житель отримав вибухову травму й контузію. До лікарні у тяжкому стані працівники поліції доправили 61-річну жительку Антонівки, в будинок якої вночі 22-го травня поцілив ворожий снаряд, після чого і жінка опинилася під завалами. Поблизу Качкарівки під ворожий удар FPV-дроном потрапив цивільний автомобіль, поранений 36-річний чоловік.

У Монастирському російські військові скерували FPV-дрон на дитячий садочок, внаслідок удару будівля пошкоджена. Поблизу Червоного під час проведення польових робіт тракторист здійснив наїзд на міну, водій не постраждав.

"За минулу добу поліція відреагувала на 336 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 24 провадження за ст.438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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