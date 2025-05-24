У Донецькій області за добу 4 загиблих мирних жителів, 8 поранені – обладміністрація

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Російські окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області за минулу добу, внаслідок чого четверо мирних жителів загинули, вісім отримали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу вранці.

"Покровський район. У Родинському зруйнувано адмінбудівлю, пошкоджено 13 багатоповерхівок і 30 гаражів; 1 людина загинула, ще 2 поранені. У Покровську поранено 1 людину. У Шаховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, кілька приватних будинків, крамницю, кафе і 2 адмінбудівлі; у Новому Шаховому згорів будинок. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт", - написав Філашкін в Телеграм.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 приватні будинки, інфраструктурний об'єкт і багатоповерхівку; у Шандриголовому — 3 будинки. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і автівку; у Довгій Балці загинула людина; у Степанівці поранено 1 людину, пошкоджено 10 будинків і газогін. У Костянтинівці загинули 2 людини, 4 поранені, пошкоджено 11 приватних і 5 багатоповерхових будинків, лінії електропередач і газогін, вантажівку і виробничий об’єкт. У Стінках пошкоджено будинок і вантажівку", - розповів голова обладміністрації.

Усього з області евакуйовано 118 людей, у тому числі 13 дітей.

Раніше в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що у результаті обстрілів з боку російських збройних формувань 23 травня в Донецькій області загинули троє цивільних осіб, ще п’ятеро дістали поранення. За їх даними, внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхових будинків, 30 гаражних приміщень та трактор.

"За процесуального керівництва Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.