Інтерфакс-Україна
Події
09:44 24.05.2025

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

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Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

Українські захисники збили у ніч на суботу шість ракет і 128 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, крім того 117 дронів-імітаторів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 24 травня (з 20.30 23 травня) противник здійснив удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, атакувавши Київ, Дніпропетровську, Одеську та Запорізьку області, а також запустив по Україні 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, переважно по Києву.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Запорізька та Донецька області.

Теги: #ракети #повітряні_сили #бпла

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