Інтерфакс-Україна
Події
08:22 24.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 202 бойових зіткнення - Генштаб

1 хв читати
Впродовж доби зафіксовано 202 бойових зіткнення - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 24.05.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

08:09 24.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1130 осіб та 232 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1130 осіб та 232 од. автотехніки - Генштаб

14:28 23.05.2025
У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

08:28 23.05.2025
Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

08:27 23.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

07:24 23.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

08:06 22.05.2025
Окупанти за добу втратили 870 осіб та 99 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 99 од. автотехніки - Генштаб

19:05 21.05.2025
Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

07:31 21.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

ОСТАННЄ

У Києві 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ – поліція

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

Двоє постраждалих унаслідок падіння уламків безпілотника у місті Березань Київської області

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

У Чорному морі - два ворожі кораблі

24 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Пожежу в житловому будинку на Оболоні, спричинену ворожим обстрілом, повністю ліквідовано — голова РДА

В Україні розробили новий багатоцільовий ударний БПЛА "Батяр"

ДСНС ліквідовує наслідки нічної ворожої атаки на Київ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА