Впродовж доби зафіксовано 202 бойових зіткнення - Генштаб

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Протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.