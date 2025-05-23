Інтерфакс-Україна
Події
23:58 23.05.2025

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю провів телефонну розмову з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

Участь у розмові взяли радник Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн і дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Під час розмови Єрмак поінформував про проведений сьогодні обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних. Зазначається, що це перший етап реалізації домовленості, досягнутої в Туреччині, щодо обміну у форматі 1000 на 1000.

"Це перший етап домовленості, якої вдалося досягти в Туреччині щодо обміну 1000 на 1000", – сказано в повідомленні, поширеному на офіційному веб-порталі президента України.

Співрозмовники також скоординували подальші кроки задля примушення Росії до припинення вогню як передумови для початку переговорів про встановлення справедливого та сталого миру в Україні.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-rozmovu-z-radnikami-z-pitan-nacionalnoy-98049

Теги: #британія #єс #обговорення

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