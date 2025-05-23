20:45 23.05.2025
Внаслідок ножового нападу на вокзалі в Гамбургу постраждали 12 осіб
У п'ятницю ввечері на центральному залізничному вокзалі Гамбурга стався напад з ножем, злочинець завдав поранень якнайменше 12 людям, повідомляє Der Spiegel.
"У пожежній бригаді повідомили, що наразі є щонайменше три небезпечні для життя поранення, щонайменше три серйозні поранення і щонайменше шість легких поранень, сортування все ще триває", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, передісторія справи поки що невідома. Представник федеральної поліції повідомив, що поліція повідомляла про "велику поліцейську операцію".
Злочинець був заарештований.