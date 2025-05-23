Інтерфакс-Україна
Події
20:45 23.05.2025

Внаслідок ножового нападу на вокзалі в Гамбургу постраждали 12 осіб

1 хв читати
Внаслідок ножового нападу на вокзалі в Гамбургу постраждали 12 осіб

У п'ятницю ввечері на центральному залізничному вокзалі Гамбурга стався напад з ножем, злочинець завдав поранень якнайменше 12 людям, повідомляє Der Spiegel.

"У пожежній бригаді повідомили, що наразі є щонайменше три небезпечні для життя поранення, щонайменше три серйозні поранення і щонайменше шість легких поранень, сортування все ще триває", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, передісторія справи поки що невідома. Представник федеральної поліції повідомив, що поліція повідомляла про "велику поліцейську операцію".

Злочинець був заарештований.

 

Теги: #напад #фрн #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:31 22.05.2025
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

07:21 21.05.2025
Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

05:24 21.05.2025
По Сумах завданий удар БпЛА, є постраждала - Кривошеєнко

По Сумах завданий удар БпЛА, є постраждала - Кривошеєнко

08:27 19.05.2025
Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

21:02 17.05.2025
Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

07:15 17.05.2025
Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

22:56 16.05.2025
Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

09:02 16.05.2025
Ворог атакував ударними дронами Одещину, троє постраждалих та пошкоджена інфраструктура

Ворог атакував ударними дронами Одещину, троє постраждалих та пошкоджена інфраструктура

21:53 14.05.2025
Російські військові скинули вибухівку з дрона на жителя Херсонщини – ОВА

Російські військові скинули вибухівку з дрона на жителя Херсонщини – ОВА

08:03 14.05.2025
Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу в Херсонській області - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу в Херсонській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

ОСТАННЄ

Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

Портнов напередодні вбивства відвідував Україну

Сибіга про смерть Портнова: До нас надійшла офіційна інформація з Іспанії, тривають відповідні процедури

Україна все ще розглядає Ватикан як можливе місце зустрічі делегацій України та РФ - Сибіга

Сибіга: Стратегія Росії - домогтися, щоб США вийшли з переговорного процесу

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 2 чоловік, поранених лишається 7

Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Куп‘янську зросла до 2 - прокуратура

Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

Буданов: Продовжуємо працювати, щоб повернути кожного полоненого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА