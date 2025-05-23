Інтерфакс-Україна
Події
19:22 23.05.2025

Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

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Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

Кабінет міністрів України схвалив постанову, що дозволяє Агентству оборонних закупівель укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги, повідомив у п'ятницю очільник АОЗ Арсен Жумаділов.

"Іноземні виробники не завжди готові забезпечити доставку своєї продукції до України. У деяких випадках логістика, особливо до країни у війні, виходила за межі їхньої готовності приймати ризики. Раніше в таких ситуаціях АОЗ не мав реального механізму забезпечити доставку товарів. Тепер це змінюється. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє укладати договори на логістичні, транспортні, митно-брокерські послуги і спрямовувати відповідні видатки державного бюджету на такі послуги", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Жумаділов зазначив, що це дозволить скоротити кількість договорів з посередниками при укладанні контрактів з виробниками.

Голова АОЗ подякував Міністерству оборони та Кабінету Міністрів України за довіру та підтримку цієї ініціативи.

 

Теги: #кабмін #аоз

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