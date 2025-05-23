Інтерфакс-Україна
Події
18:00 23.05.2025

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

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Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

Списки на обмін військовополоненими формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя, в межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні, після домовленостей, досягнутих на зустрічі в Стамбулі, Україні вдалося повернути з російського полону 390 наших громадян. Це результат чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням президента України", - написав він у Facebook.

Міністр наголосив, що усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда — "з однією метою: повернути наших людей додому у максимально стислі терміни".

"Військові та цивільні. Чоловіки й жінки. Кожен із них — наш. Списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя. В межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів. Ми не забуваємо жодного. І продовжуємо роботу, доки не повернемо усіх", - заявив Умєров.

Теги: #умєров #обмін_полоненими

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