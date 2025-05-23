Окупанти вдарили по Чугуєву, загинула жінка – ОВА

Жителька Чугуєва (Харківська обл.) загинула внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку. Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Станом на 16:42 стало відомо, що окрім загиблої жінки, у Чугуєві отримали поранення двоє чоловіків.

"Медики надають пораненим всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.