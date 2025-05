Основними сферами інтересу румунських компаній в Україні є будівельна галузь, ІТ-сектор та архітектура - CCBRU

Фото: https://www.facebook.com/CameradeComertBilateralaRomaniaUcraina

Основними сферами інтересу румунських компаній, які орієнтуються на український ринок, є будівельна галузь, ІТ-сектор, архітектура та суміжні послуги, повідомив президент Двосторонньої торговельної палати Румунія-Україна (CCBRU), Насті Владою агентству "Інтерфакс-Україна".

"Будівельна галузь, ІТ-сектор, архітектура та суміжні послуги наразі є основними сферами інтересу румунських компаній, які орієнтуються на український ринок. Крім того, розвиток оборонної промисловості та українських технологічних ноу-хау викликали реальний інтерес з боку румунських фірм, зацікавлених у створенні спільних підприємств з українськими компаніями", - повідомив він.

За словами Владою, українським компаніям з постраждалих районів також пропонують переїхати до Румунії, країн-членів НАТО та ЄС.

Згідно з даними Національного торгового реєстру Румунії, на початку 2024 року в цій країні було зареєстровано вже понад 700 українських компаній. Найпоширенішими сферами діяльності їх діяльності є ІТ-сектор, будівельні роботи для житлових та нежитлових будівель, перукарські послуги та інші послуги краси. Крім того, українські компанії представляють торгівлю, вантажні перевезення, бізнес- та управлінський консалтинг.

"Цей (взаємний - ІФ-У) інтерес матеріалізувався завдяки прямим ініціативам румунського бізнес-середовища, особливо в контексті процесу відновлення України. Відповідним прикладом є наша платформа www.rebuildingukraine.ro, розроблена CCBRU. Запущена у 2023 році, ця платформа стала конкретним інструментом для об'єднання румунських компаній, зацікавлених у внеску у відбудову України, вже об'єднуючи понад 200 активних компаній у ключових галузях, таких як будівництво, ІТ, енергетика, архітектура тощо", - зазначив Владою.

Щодо румунських компаній, то, за його словами, їх присутність в Україні поки залишається обмеженою переважно через проблеми безпеки та законодавчу невизначеність.

"Однак кілька транспортних, будівельних та обладнувальних компаній мають дочірні компанії або комерційні представництва в прикордонних регіонах (Чернівці, Закарпаття), наприклад, румунська компанія, член платформи www.rebuildingukraine.ro, PROSPECȚIUNI SA, що спеціалізується на наданні геолого-геофізичних послуг. Маючи понад 70 років досвіду роботи в Румунії та більш як в 18 країнах Європи, Азії та Африки, компанія відкрила представництво в Полтавській області, де вже виграла значні тендери", - повідомив президент CCBRU.

В цілому наразі більшість двосторонніх відносин функціонує через транскордонне партнерство в Румунії, спрямоване на постачання продуктів та послуг Україні або співпрацю в проєктах реконструкції через консорціуми.

Владою констатував: незважаючи на можливості для румунських компаній у контексті відбудови України, що зростають, реальні проблеми залишаються.

"Відсутність стабільної та передбачуваної правової бази залишається значною перешкодою, як і політичні та адміністративні ризики – від бюрократії до нестабільності фіскальних рішень. Крім того, в деяких партнерствах є ризик того, що домінуюча присутність румунських компаній може розглядатися як несправедлива конкурентна перевага, що може вплинути на довіру між партнерами. Культурні відмінності в бізнес-підходах та економічна нестабільність у деяких регіонах ще більше ускладнюють цю взаємодію. Тому будь-яка серйозна ініціатива повинна будуватися на міцному фундаменті: рівноправних партнерствах, прозорості та хорошому розумінні місцевого контексту", - вважає він.

Як повідомлялось, загальний торговельний обмін між Україною та Румунією у 2024 році становив $3 млрд 471,5 млн, що на 35,9% нижче результатів 2023 року. На 53,2% знизився експорт з України до Румунії: він становив $1 млрд 762 млн. Імпорт з Румунії до України оцінюється в $1 млрд 709 млн (збільшення на 9,1%). Двосторонній торговельний баланс залишався позитивним для України, склавши $52,7 млн. Одна з причин суттєвого зниження - у 2024 році обсяг експорту зерна з України до Румунії скоротився на 99%.

Відбудова України (www.rebuildingukraine.ro) – проєкт Двосторонньої торгової палати Румунія-Україна, створений у 2023 році. Він складається з платформи для компаній, які хочуть брати участь у проєктах реконструкції України, а також серії заходів, організованих під егідою прем'єр-міністрів Румунії та України. Наразі понад 200 румунських компаній зареєструвалися для активної участі в проєктах реконструкції України. Українські компанії, зацікавлені у спільних підприємствах з румунськими, запрошуються безкоштовно зареєструватися на платформі CCBRU.

У рамках проєкту www.rebuildingukraine.ro наразі підписано кілька меморандумів про взаєморозуміння між Двосторонньою торговою палатою Румунія-Україна та посольством України в Румунії, платформою Nazovni, розробленою Міністерством закордонних справ України, Одеським агентством регіонального розвитку та Харківською обласною державною адміністрацією.

