Власник барбершопу в Києві допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон

Національна поліція України викрила схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови, яку організував власник барбершопу в Києві.

"Під час розмов із клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Наприклад, за $14 тис. одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости", - повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі в п'ятницю.

Правоохоронці затримали підприємця-перукаря одразу після отримання частини грошей – $9 тис. 800.

На даний час фігуранту оголошено про підозру. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.