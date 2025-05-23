Інтерфакс-Україна
Події
13:47 23.05.2025

Власник барбершопу в Києві допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон

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Національна поліція України викрила схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови, яку організував власник барбершопу в Києві.

"Під час розмов із клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Наприклад, за $14 тис. одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости", - повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі в п'ятницю.

Правоохоронці затримали підприємця-перукаря одразу після отримання частини грошей – $9 тис. 800.

На даний час фігуранту оголошено про підозру. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Теги: #ухилянти #схема #барбершоп

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