Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

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Ефективну модель розвитку медсестринства в Україні можна створити завдяки співпраці держави, професійної спільноти та гуманітарного сектору, впевнений генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко.

"Ми переконані, що саме завдяки тісній співпраці держави, професійної спільноти та гуманітарного сектору можна створити ефективну модель розвитку медсестринства в Україні. Це стане основою для підвищення якості догляду за пацієнтами", — сказав Доценко на VIII Всеукраїнського форуму з розвитку медсестринства у Києві.

Як повідомив УЧХ на офіційній сторінці у Фейсбуці, цьогоріч форум проходив під гаслом "Професійний стандарт. Створюємо професію разом" і став майданчиком для презентації нового напряму адвокації розвитку медсестринства в межах співпраці державної установи "Центр розвитку медсестринства МОЗ України" з Українським Червоним Хрестом.

У події взяли участь понад 250 представників — від фахівців Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, Національного агентства кваліфікацій та Всесвітньої організації охорони здоров’я до керівників закладів охорони здоров’я та закладів освіти, головних медичних сестер з усієї України, а також представників Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Український Червоний Хрест - не лише партнер МОЗ та співорганізатор події, а й бере участь у розробці шести нормативних документів, що стануть підґрунтям для впровадження нових стандартів професії медичних сестер і братів у медичних закладах країни.