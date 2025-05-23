Інтерфакс-Україна
Події
11:45 23.05.2025

Голова профільного комітету Ради допускає проведення перемовин щодо миру у Ватикані

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Голова профільного комітету Ради допускає проведення перемовин щодо миру у Ватикані

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") допускає проведення перемовин на вищому рівні між Росією та Україною щодо миру у Ватикані, попри те, що у РФ не згодні з таким майданчиком.

"Перемовини можуть відбутися у Ватикані. Це непоганий і досить зручний варіант. Навіть з точки зору безпеки та конфіденційності перемовин. Ватикан є безпечною і нейтральною платформою. Крім того, Святий Престол є субʼєктом міжнародного права і користується значним авторитетом в міжнародних відносинах", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами Мережка, деякі путінські пропагандисти заявляють, що Путін боїться їхати вести перемовини до Ватикану, оскільки Італія є членом НАТО.

"Це абсолютно безглузда теза, оскільки Ватикан не є Італією, а є самостійним субʼєктом міжнародного права. Крім того, Путін погоджується вести перемовини в Туреччині, яка є членом НАТО, і це Путіна не турбує. Іноді таке враження, що Путін як біс ладана просто боїться Ватикану з якихось містичних причин", - зазначив голова комітету.

Водночас Мережко не виключив проведення перемовин в інших місцях.

"Можуть бути і інші варіанти, наприклад Женева. Є багато країн, для яких було б престижно, якби такі важливі перемовини відбувалися на їхній території. Країни конкурують між собою, щоб бути платформою для таких перемовин. Саудівська Аравія теж хотіла б. Але це, на мою думку, не найкращий варіант, бо там значний російський вплив," - зазначив народний депутат.

На думку Мережка, необхідно, щоб платформа для ведення перемовин була безпечною і зручною для учасників перемовин.

Теги: #переговори #ватикан

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