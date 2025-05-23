Інтерфакс-Україна
Події
11:38 23.05.2025

Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

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Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

Кількість загиблих внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини у п'ятницю зросла до трьох осіб, дістали поранень 9 цивільних, повідомила Національна поліція.

"Троє загиблих та дев’ятеро поранених цивільних: поліція фіксує наслідки ударів російської армії", - повідомила пресслужба Нацполіції.

Раніше повідомлялося про загибель 85-річної жінки в результаті артилерійського обстрілу Текстильного. Нацполіція, крім цього, повідомила про інші випадки.

Так, під артилерійським вогнем противника перебував Берислав. Загинули 64-річний чоловік та 54-річна жінка. Через скид вибухівки з БпЛА постраждав ще один чоловік. З безпілотника військові РФ атакували Комишани. Дістали поранення 52-річний чоловік та 49-річна жінка. Війська РФ з артилерії обстріляли Осокорівку. Під удар потрапив 26-річний чоловік.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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