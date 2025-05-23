Інтерфакс-Україна
Події
10:39 23.05.2025

Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

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Поліцейські на Одещині затримали підозрюваного у незаконному переправлені чоловіків через державний кордон України, 22-річному фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід, йому загрожує позбавлення волі.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, слідством встановлено, що житель Роздільнянського району у змові з невстановленим наразі спільником, за грошову винагороду допомагав військовозобов’язаному чоловіку з іншої області покинути державу в обхід пунктів пропуску. Частину гонорару він отримав одразу, а іншу частину мав отримати після успішної оборудки.

Розробивши маршрут до українсько-молдовського кордону та найнявши таксі, зловмисник поїхав з клієнтом до одного з прикордонних населених пунктів Подільського району, де й був затриманий.

Прикордонники склали протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно 37-річного громадянина, який намагався у незаконній спосіб перетнути кордон України. Слідчі, зі свого боку, вилучили у ділка гроші, які він отримав у незаконний спосіб, та повідомили йому про підозру у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. За цей злочин санкція ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 тис. грн.

Під час досудового слідства, яке триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону, поліцейські встановлюватимуть всі обставини злочину та повне коло осіб, які можуть бути до нього причетні.

Теги: #ухилянти #одеська_область #схема

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