СБУ затримала "крота" ФСБ у провідному військовому інституті України

Служба безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом ФСБ РФ.

В телеграм-каналі українська спецслужба інформує, що за дорученням ворога фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.

"Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.

За інформацією відомства, також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на рф та затримали на території вишу. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.