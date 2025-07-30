Інтерфакс-Україна
Події
15:17 30.07.2025

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

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СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила і затримала ще одного "крота" РФ у Військово-повітряних силах України: він готував ворожі удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

"Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. "По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак рф по об’єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24", - зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Крім того, як наголошують в українській спецслужбі, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів.

"Це мало дозволити рашистам завдати удару "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів", - уточнюють в відомстві.

По-друге, як інформує СБУ, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

"Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати "нову порцію" інформації.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Досудове розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #сбу #затримання #рф #кріт

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