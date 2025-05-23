Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані, зокрема, через складні відносини між Римо-католицькою церквою та Російською православною церквою (РПЦ) на чолі з патріархом Кірілом, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Лідери США та Європи сподіваються, що Ватикан відіграє свою роль у мирних переговорах між Росією та Україною. Президент США Дональд Трамп вже заявляв, що Папа Лев XIV висловив зацікавленість у цій ідеї. Однак Кремль, на відміну від нового Папи Римського, не дуже цим зацікавлений", - йдеться у повідомленні Bloomberg на сайті.

Зазначається, що чиновники в РФ не планують поїздки Володимира Путіна до Ватикану чи взагалі будь-куди для переговорів. Натомість росіяни зосереджені на технічних переговорах, які відбулися минулого тижня у Стамбулі. За словами співрозмовника видання, Кремль очікує, що ці переговори відновляться у Стамбулі.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам 22 травня, що "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. Проте європейські чиновники кажуть, що тривають обговорення ролі Ватикану як потенційного господаря або посередника переговорів. Джерела Bloomberg зазначили, що перемовини можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти участь.

За словами джерел, офіційні особи США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів. Вони також сигналізують російським колегам, що воліли б уникнути участі в них таких одіозних осіб Володимир Мединський.

Сергій Марков, політичний консультант, який має тісні зв'язки з Кремлем, заявив, що Путін не поїде до Італії, країни-члена НАТО (крім того, Італія є підписантом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року), через міркування безпеки, а Росія не вважає Ватикан нейтральною стороною в конфлікті.

Ситуацію ще більше ускладнюють відносини між Римсько-католицькою церквою та Російською православною церквою на чолі з патріархом Кирилом, активним прихильником Путіна та війни в Україні. Крім того, РПЦ виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який, також, не засудив закриття владою церков Московського патріархату.

Зустріч Кирила та Папи Франциска на Кубі у 2016 році стала першою зустріччю між лідерами Римсько-католицької віри та Російської церкви з часів Великого розколу 1054 року, який розділив східне та західне християнство через богословські розбіжності.