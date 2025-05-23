Інтерфакс-Україна
Події
10:15 23.05.2025

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

2 хв читати
Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані, зокрема, через складні відносини між Римо-католицькою церквою та Російською православною церквою (РПЦ) на чолі з патріархом Кірілом, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Лідери США та Європи сподіваються, що Ватикан відіграє свою роль у мирних переговорах між Росією та Україною. Президент США Дональд Трамп вже заявляв, що Папа Лев XIV висловив зацікавленість у цій ідеї. Однак Кремль, на відміну від нового Папи Римського, не дуже цим зацікавлений", - йдеться у повідомленні Bloomberg на сайті.

Зазначається, що чиновники в РФ не планують поїздки Володимира Путіна до Ватикану чи взагалі будь-куди для переговорів. Натомість росіяни зосереджені на технічних переговорах, які відбулися минулого тижня у Стамбулі. За словами співрозмовника видання, Кремль очікує, що ці переговори відновляться у Стамбулі.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам 22 травня, що "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. Проте європейські чиновники кажуть, що тривають обговорення ролі Ватикану як потенційного господаря або посередника переговорів. Джерела Bloomberg зазначили, що перемовини можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти участь.

За словами джерел, офіційні особи США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів. Вони також сигналізують російським колегам, що воліли б уникнути участі в них таких одіозних осіб Володимир Мединський.

Сергій Марков, політичний консультант, який має тісні зв'язки з Кремлем, заявив, що Путін не поїде до Італії, країни-члена НАТО (крім того, Італія є підписантом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року), через міркування безпеки, а Росія не вважає Ватикан нейтральною стороною в конфлікті.

Ситуацію ще більше ускладнюють відносини між Римсько-католицькою церквою та Російською православною церквою на чолі з патріархом Кирилом, активним прихильником Путіна та війни в Україні. Крім того, РПЦ виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який, також, не засудив закриття владою церков Московського патріархату.

Зустріч Кирила та Папи Франциска на Кубі у 2016 році стала першою зустріччю між лідерами Римсько-католицької віри та Російської церкви з часів Великого розколу 1054 року, який розділив східне та західне християнство через богословські розбіжності.

Теги: #україна #росія #переговори #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 23.05.2025
Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

04:33 23.05.2025
Пропаганда в РФ готує ґрунт для майбутнього виходу Кремля з переговорів і відмови підписувати перемир'я з Україною – ISW

Пропаганда в РФ готує ґрунт для майбутнього виходу Кремля з переговорів і відмови підписувати перемир'я з Україною – ISW

23:56 22.05.2025
Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

16:02 22.05.2025
Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

14:46 22.05.2025
Туск: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі щодо припинення війни

Туск: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі щодо припинення війни

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

00:15 22.05.2025
Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

23:14 21.05.2025
Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

17:25 21.05.2025
Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

11:47 21.05.2025
Україна готова сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським агротехнологіям

Україна готова сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським агротехнологіям

ВАЖЛИВЕ

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у заключній заяві за результатами саміту

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

ОСТАННЄ

Морські піхотинці своєю силою досягають вагомих результатів на фронті - Зеленський

Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

СБУ затримала "крота" ФСБ у провідному військовому інституті України

Середній заробіток полонених в українських таборах становить 1,5-2 тис. грн в місяць

Трамп планує бути на саміті НАТО в Гаазі

В Україні 15 підземних шкіл, до кінця року планується введення в експлуатацію ще 180

США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

Знищено будівлю підприємства внаслідок атаки БпЛА на Полтавщині

Ворог атакував БПЛА залізницю в Чернівецькій області, пошкоджена інфраструктура

Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА