Інтерфакс-Україна
Події
08:50 23.05.2025

Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак в Херсонській області - ОВА

1 хв читати
Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак в Херсонській області - ОВА

Двоє жінок отримали поранення внаслідок ворожих атак у Станіславі й Антонівці, повідомляє Херсонська ОВА в телеграм-каналі у п'ятницю.

"Меддопомога знадобилася жінці, яка напередодні постраждала через атаку російського БпЛА у Станіславі. Окупанти скинули вибухівку на 64-річну місцеву жительку, яка перебувала на подвірʼї будинку. Вона дістала вибухову травму та поранення ніг. Потерпілу госпіталізували", - повідомила ОВА у п'ятницю станом на 8:00 ранку.

Згодом з'явилася інформація про ще одну поранену внаслідок російського обстрілу.

"До лікарні доставили жінку, яка учора близько 23:00 постраждала через російський обстріл Антонівки. У 61-річної місцевої жительки, яку деблокували з-під завалів будинку, діагностували вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини. Потерпілу шпиталізували у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні ОВА.

 

 

Теги: #атака_бпла_рф #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 22.05.2025
В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

11:42 22.05.2025
Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

08:49 22.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

09:26 21.05.2025
Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

10:06 19.05.2025
Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

08:55 19.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

07:35 19.05.2025
Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств Сумщини внаслідок атак ворожих БпЛА

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств Сумщини внаслідок атак ворожих БпЛА

08:46 18.05.2025
Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

08:00 18.05.2025
Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

12:36 17.05.2025
Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у заключній заяві за результатами саміту

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

ОСТАННЄ

Морські піхотинці своєю силою досягають вагомих результатів на фронті - Зеленський

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

СБУ затримала "крота" ФСБ у провідному військовому інституті України

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

Середній заробіток полонених в українських таборах становить 1,5-2 тис. грн в місяць

Трамп планує бути на саміті НАТО в Гаазі

В Україні 15 підземних шкіл, до кінця року планується введення в експлуатацію ще 180

США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

Знищено будівлю підприємства внаслідок атаки БпЛА на Полтавщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА