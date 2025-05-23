Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак в Херсонській області - ОВА

Двоє жінок отримали поранення внаслідок ворожих атак у Станіславі й Антонівці, повідомляє Херсонська ОВА в телеграм-каналі у п'ятницю.

"Меддопомога знадобилася жінці, яка напередодні постраждала через атаку російського БпЛА у Станіславі. Окупанти скинули вибухівку на 64-річну місцеву жительку, яка перебувала на подвірʼї будинку. Вона дістала вибухову травму та поранення ніг. Потерпілу госпіталізували", - повідомила ОВА у п'ятницю станом на 8:00 ранку.

Згодом з'явилася інформація про ще одну поранену внаслідок російського обстрілу.

"До лікарні доставили жінку, яка учора близько 23:00 постраждала через російський обстріл Антонівки. У 61-річної місцевої жительки, яку деблокували з-під завалів будинку, діагностували вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини. Потерпілу шпиталізували у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні ОВА.