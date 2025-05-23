Впродовж доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

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Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці.

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб