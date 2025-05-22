Інтерфакс-Україна
Події
21:29 22.05.2025

Продюсер Бардаш засуджений до 10 років позбавлення волі за підтримку російської агресії проти України

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Продюсер Бардаш засуджений до 10 років позбавлення волі за підтримку російської агресії проти України

Вінницький міський суд виніс вирок у справі співака, хореографа та продюсера Юрія Бардаша, який звинувачувався у пропаганді війни та підтримці агресора, повідомляє пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області.

"За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади), ч. 1, 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України), ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту), ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році) Кримінального Кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що суд встановив, що обвинувачений – продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час проживав та отримував дохід від цієї діяльності в Україні, усвідомлюючи, що він може впливати на думку людей в українському та російському суспільстві, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

З метою збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності у рф, обвинувачений давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також в соціальних месенджерах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію рф проти України та розпалювали національну та релігійну ворожнечу.

"Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з`являвся", - наголосили в суді.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

Юрій Бардаш – уродженець Луганщини, продюсер музичних проєктів "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна та інших. З 2024 року є громадянином Росії.

Теги: #певец #приговор #суд #продюсер

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