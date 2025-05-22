Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

Україна працює над тим, щоб наступна технічна зустріч відбулась якнайшвидше, але потрібна дзеркальна готовність РФ, поки її немає, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з військовими у четвер.

"Провів тривалу нараду з військовими. Головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міністерство оборони. Про ситуацію на фронті, наші перспективи та активність, яку готуємо. Також обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що інтерес України - " не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації". Окрім того, президент зауважив, що Україна готова до максимально швидких кроків, зокрема реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки.

"Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями", - додав президент.