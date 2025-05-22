Інтерфакс-Україна
Події
18:06 22.05.2025

Зеленський: Словенія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

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Зеленський: Словенія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував словенському народу за всю надану допомогу українцям.

Зеленський не називав дати саміту.

Уже відбулося три саміти "Україна - Південно-Східна Європа" - в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року; в Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та в Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року. 17 січня 2025 року відбулася перша міністерська зустріч України та країн Південно-Східної Європи у Києві.

Теги: #словенія #саміт #україна_південно_східна_європа

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