Зеленський: Словенія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.
"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.
Він подякував словенському народу за всю надану допомогу українцям.
Зеленський не називав дати саміту.
Уже відбулося три саміти "Україна - Південно-Східна Європа" - в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року; в Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та в Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року. 17 січня 2025 року відбулася перша міністерська зустріч України та країн Південно-Східної Європи у Києві.