Інтерфакс-Україна
Події
17:03 22.05.2025

Макрон напередодні візиту в Китай: Маємо спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

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Макрон напередодні візиту в Китай: Маємо спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні візиту в до Південно-Східної Азії провів розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, після якої, зокрема, заявив, що Франція та Китай мають спільну мету: "міцний та стабільний мир" в Україні.

"У нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету: міцний, стабільний мир. Перший крок – це негайне та безумовне припинення вогню", - написав він в соцмережі Х у четвер.

Теги: #макрон #китай

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