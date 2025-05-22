Макрон напередодні візиту в Китай: Маємо спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні візиту в до Південно-Східної Азії провів розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, після якої, зокрема, заявив, що Франція та Китай мають спільну мету: "міцний та стабільний мир" в Україні.

"У нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету: міцний, стабільний мир. Перший крок – це негайне та безумовне припинення вогню", - написав він в соцмережі Х у четвер.