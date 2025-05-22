Інтерфакс-Україна
Події
16:33 22.05.2025

Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

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Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем, під час якої лідери обговорил двосторонню співпрацю.

"Говорив із Президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також лідери обговорили взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. "Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - повідомив глава Української держави.

 

Теги: #вучич #зеленський

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