Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем, під час якої лідери обговорил двосторонню співпрацю.

"Говорив із Президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також лідери обговорили взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. "Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - повідомив глава Української держави.