Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації
Волонтери Українського Червоного Хреста щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, наголосив керівник департаменту управління надзвичайними ситуаціями УЧХ Андрій Познякевич.
«Участь Українського Червоного Хреста у реагуванні на надзвичайні ситуації базується на гнучкості, швидкості та щоденній готовності наших волонтерів. В умовах війни ми стали сполучною ланкою між державними службами та місцевими громадами, і саме така взаємодія є ключем до збереження життів українців», — зазначив Познякевич на Європейському форумі з цивільного захисту у Варшаві.
У рамках панельної дискусії Познякевич поділився досвідом участі організації як недержавної гуманітарної інституції у реагуванні на надзвичайні ситуації в умовах активних бойових дій та воєнного стану.
Познякевич звернув увагу на роль волонтерського сектору у реагуванні на надзвичайні ситуації та збільшення залученості волонтерів до заходів підготовки та реагування, на виклики безпеки для громад в умовах війни. Він підкреслив важливість готовності населення до кризових подій. За словами Познякевича, основою сталої системи цивільного захисту є участь залученість громадянського суспільства до заходів з підготовки та реагування на надзвичайні ситуації.
“Україна є частиною Європейського механізму цивільного захисту, і досвід Українського Червоного Хреста слугує прикладом гнучкого, ефективного та системного підходу до роботи в умовах надзвичайних ситуацій”, - повідомили в УЧХ у четвер на офіційній сторінці у Facebook.
Європейський форум з цивільного захисту відбувся 21–22 травня у Варшаві. У форумі взяли участь ключові інституції з безпеки, гуманітарного реагування та громадського сектору з усієї Європи, зокрема Служби цивільного захисту країн-членів ЄС, Асоціацій органів місцевого самоврядування країн ЄС.