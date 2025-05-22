Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

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Волонтери Українського Червоного Хреста щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, наголосив керівник департаменту управління надзвичайними ситуаціями УЧХ Андрій Познякевич.

«Участь Українського Червоного Хреста у реагуванні на надзвичайні ситуації базується на гнучкості, швидкості та щоденній готовності наших волонтерів. В умовах війни ми стали сполучною ланкою між державними службами та місцевими громадами, і саме така взаємодія є ключем до збереження життів українців», — зазначив Познякевич на Європейському форумі з цивільного захисту у Варшаві.

У рамках панельної дискусії Познякевич поділився досвідом участі організації як недержавної гуманітарної інституції у реагуванні на надзвичайні ситуації в умовах активних бойових дій та воєнного стану.

Познякевич звернув увагу на роль волонтерського сектору у реагуванні на надзвичайні ситуації та збільшення залученості волонтерів до заходів підготовки та реагування, на виклики безпеки для громад в умовах війни. Він підкреслив важливість готовності населення до кризових подій. За словами Познякевича, основою сталої системи цивільного захисту є участь залученість громадянського суспільства до заходів з підготовки та реагування на надзвичайні ситуації.

“Україна є частиною Європейського механізму цивільного захисту, і досвід Українського Червоного Хреста слугує прикладом гнучкого, ефективного та системного підходу до роботи в умовах надзвичайних ситуацій”, - повідомили в УЧХ у четвер на офіційній сторінці у Facebook.

Європейський форум з цивільного захисту відбувся 21–22 травня у Варшаві. У форумі взяли участь ключові інституції з безпеки, гуманітарного реагування та громадського сектору з усієї Європи, зокрема Служби цивільного захисту країн-членів ЄС, Асоціацій органів місцевого самоврядування країн ЄС.