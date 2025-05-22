Інтерфакс-Україна
Події
12:40 22.05.2025

Прем'єр Греції підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

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Прем'єр Греції підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, і запросив його до участі у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

"Говорили про тиск на Росію і продовження підтримки України. Розповів про контакти з європейськими партнерами та Президентом Трампом. Цими днями багато дипломатичної роботи. Потрібні сильний тиск і додаткові санкції проти Росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання Росії її закінчувати", - написав Зеленський за результатами розмови у телеграм-каналі.

Президент України подякував Кіріакосу й усьому Європейському Союзу за 17-й пакет санкцій.

"Москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску", - наголосив Зеленський.

Він також звернув увагу на важливість продовження підтримки України, армії, власного оборонного виробництва та зміцнення ППО.

"Запросив узяти участь в саміті Україна – Південно-Східна Європа. Кіріакос підтвердив, що приїде. Дякую", - додав глава держави.

Теги: #міцотакіс #саміт

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