Інтерфакс-Україна
Події
12:16 22.05.2025

Мерц прибув до Вільнюса на інавгурацію першої німецької бригади із закордонним розміщенням – ЗМІ

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Мерц прибув до Вільнюса на інавгурацію першої німецької бригади із закордонним розміщенням – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер прибув до Президентського палацу у Вільнюсі, де його прийняв президент країни Гітанас Науседа напередодні офіційної інавгурації німецької 45-ї бронетанкової бригади "Lietuva", повідомляє Delfi.

"Сьогодні я відвідую солдатів нашої бригади Бундесверу в Литві. Безпека наших балтійських союзників – це також і наша безпека. Саме тому ми і інші члени Альянсу вирішили посилити східний фланг НАТО", - повідомив бундесканцлер в соцмережі Х.

Як повідомляло DW, 45-ї бронетанкова бригада "Lietuva" – одна з дев'яти бригад Бундесвера, але єдина, що буде постійно дислокуватися за кордонами ФРН. Бригада буде мати на озброєнні танки Leopard 2 A8, особовий склад має становити 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних службовців.

Теги: #вільнюс #бригада #мерц

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