Інтерфакс-Україна
Події
11:08 22.05.2025

Колектив "Софії Київської" просить Зеленського посприяти продовженню контракту з гендиректором Куковальською

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Колектив "Софії Київської" просить Зеленського посприяти продовженню контракту з гендиректором Куковальською

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" просить президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором заповідника Нелею Куковальською.

"Колектив Національного заповідника "Софія Київська" звертається до Вас з проханням зробити все від вас залежне, щоб забезпечити подальше високопрофесійне, якісне і відповідальне збереження пам'яток провідного архітектурного комплексу України", - йдеться у зверненні колективу до президента.

У ньому зазначається, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Міністерства культури і стратегічних комунікацій України, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника. "Тому звертаємось до Вас з проханням підтримати позицію колективу та продовжити контракт з Нелею Михайлівною Куковальською, як генеральним директором Національного заповідника "Софія Київська", що дасть нам змогу у цей важкий для нашої держави час зберегти колектив, його напрацювання та продовжити розвиток", - йдеться у зверненні.

Теги: #звернення #софія_київська #контракт #куковальська

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