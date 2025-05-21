Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить жодних ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться, повідомляє видання DW.
"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться", – сказав Мерц на пресконференції у Берліні в середу.
Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.
Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.
Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що тиск на Росію має бути посилений не лише через фінансову та матеріальну підтримку України, але й через санкції.