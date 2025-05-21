Інтерфакс-Україна
Події
21:16 21.05.2025

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

1 хв читати
Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить жодних ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться, повідомляє видання DW.

"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться", – сказав Мерц на пресконференції у Берліні в середу.

Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.

Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що тиск на Росію має бути посилений не лише через фінансову та матеріальну підтримку України, але й через санкції.

 

Теги: #війна #думка #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

06:16 21.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

00:12 21.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

21:04 20.05.2025
Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

17:45 20.05.2025
Зеленський після розмови з Мерцом: Максимально координуємо контакти та кроки, важливо зберігати єдність

Зеленський після розмови з Мерцом: Максимально координуємо контакти та кроки, важливо зберігати єдність

09:14 20.05.2025
Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

06:16 20.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:52 19.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

22:49 19.05.2025
Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

22:41 19.05.2025
Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Лисак, Генштаб та DeepState спростовують інформацію про вихід окупантів на кордон Дніпропетровської області

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА