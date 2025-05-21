Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

Президент України Володимир Зеленський, 21 травня, в День науки відзначив державними нагородами 19 науковців, які зробили вагомий внесок у посилення України.

"Сьогодні мав честь зустрітися з нашими вченими – поспілкувалися, подякував їм за важливу працю. Відзначив державними нагородами науковців – 19 фахівців, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та посилення нашої держави. Дякую кожному й кожній за важливу роботу, за розробки й усе, що дає силу та розвиток для України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, пресслужба президента повідомляє, що під час спілкування з ученими, він доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. За словами голови держави, "це дасть змогу безпосередньо обговорювати, а також масштабувати найбільш актуальні технології та розробки".

Зеленський ознайомився з презентацією оборонних досліджень і розробок українських науковців.