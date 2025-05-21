Інтерфакс-Україна
Події
20:26 21.05.2025

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

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США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

США мають варіанти для посилення санкційного тиску на Росію у випадку, якщо спроби досягти миру шляхом переговорів не спрацюють, заявив державний секретар Марко Рубіо у виступі перед парламентом в середу.

"Я думаю, президент чітко дав зрозуміти, що він чітко розуміє, що має варіанти посилення санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно. Він би волів, щоб вони погодилися на мирну угоду, і це процес спроб заохотити його (Володимира Путіна -ІФ-У) досягти миру, якщо зрештою це не спрацює. Президент публічно заявив, що він чудово обізнаний з варіантами санкцій, руйнівними варіантами санкцій", - заявив Рубіо.

 

Теги: #сша #санкції #рф

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